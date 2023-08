CLAMOROSO – La Juve ci prova per Donnarumma | I dettagli

Ritorno in Italia per l'ex Milan?

“Come mi era stato anticipato a Monaco Donnarumma potrebbe lasciare il Psg qualora non avesse la certezza di partire titolare. C’è stato un sondaggio anche della Juventus (in prestito) qualora partisse Szczesny ma a oggi è un’operazione difficile e complessa”.

Questo è quanto svelato su Twitter da Massimo Paganini, giornalista della Rai che svela come i bianconeri hanno richiesto informazioni per Gigio Donnarumma, in uscita dal Psg.