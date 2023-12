Classifica Serie A a confronto: bene Inter e Juventus. Crollo Napoli

Classifica a confronto: è questo il dato riportato da TMW in merito alle differenze dello scorso anno che evidenziano il tracollo Napoli così come il periodo no di Roma e Lazio.

Classifica attuale:

Inter 45 punti (+8 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo 18 giornate)

*Juventus 43 (+6)

Milan 36 (-2)

Fiorentina 33 (+10)

Bologna 31 (+9)

Atalanta 29 (-5)

Napoli 28 (-19)

Roma 28 (-6)

Lazio 27 (-7)

Torino 24 (+1)

Monza 22 (+1)

Genoa 20 (in Serie B)

Lecce 20 (=)

Frosinone 19 (in Serie B)

Udinese 17 (-8)

Sassuolo 16 (=)

Hellas Verona 14 (+5)

Cagliari 14 (in Serie B)

Empoli 13 (-9)

Salernitana 12 (-6)