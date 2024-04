Classifica Serie A nel segno dell’Inter, nerazzurri a +14

La classifica della Serie A dice Inter, i nerazzurri vincono in rimonta con l’Udinese e volano riportandosi a +14 sui cugini del Milan. Un’Inter che vede avvicinarsi il sogno scudetto e la seconda stella. In zona Champions la Roma insidia il Bologna, in zona salvezza balzo in avanti del Cagliari, per il resto è bagarre. Un campionato ricco di colpi di scena, un finale di stagione al cardiopalma.

La classifica aggiornata della Serie A

Inter 82 punti (31 partite giocate)

Milan 68 (31)

Juventus 62 (31)

Bologna 58 (31)

Roma 55 (31)

Atalanta 50 (30)

Napoli 48 (31)

Lazio 46 (31)

Torino 44 (31)

Fiorentina 43 (30)

Monza 42 (31)

Genoa 38 (31)

Cagliari 30 (31)

Lecce 29 (31)

Udinese 28 (31)

Empoli 28 (31)

Hellas 27 (31)

Frosinone 26 (31)

Sassuolo 25 (31)

Salernitana 15 (31)