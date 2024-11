Classifica UEFA Champions League: Liverpool dominante, Inter seconda, disastro Manchester City e Real Madrid

Termina la quinta giornata e comincia a delinearsi una classifica, non senza sorprese. La prima, negativa, riguardante il Real Madrid, campione in carica, sconfitto a Liverpool e ancorato all’ultimo posto disponibile della zona play-off. Manchester City, prossimo avversario della Juventus, rimontato e diciassettesimo. Continua la Champions League negativa del PSG, sconfitto nuovamente al Bayern Monaco. Inter secondo e Atalanta quinta. Zona play-off per Milan e Juventus. Bologna sempre fermo a quota uno.

UEFA Champions League, la classifica: