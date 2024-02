Classifiche a confronto, il Milan ha 5 punti in più. Male il Napoli

Rispetto alla passata stagione ci sono più squadre che hanno fatto meglio rispetto allo scorso anno. Uno su tutti il Milan che ha 5 punti in più rispetto alla stagione scorsa di Serie A.

Le milanesi hanno fatto meglio, malissimo il Napoli

Oltre al Milan anche l’Inter ha ottenuto di più rispetto allo scorso anno, sono 16 punti in più, ed è la squadra che ha fatto meglio in assoluto se si vuole vedere questo dato curioso. Malissimo il Napoli che ha ottenuto -28 punti rispetto a quella stagione straordinaria che era di Luciano Spalletti che lo ha portato a vincere il titolo. Leggermente peggio le romane che a questo punto della stagione hanno -3 punti la Roma e -9 la Lazio rispetto allo scorso anno. Ma la grande sorpresa è il Bologna di Thiago Motta con ben 12 punti in più, stagione strepitosa quella dei rossoblu come quella della Fiorentina +7, due squadre che quasi certamente si giocheranno fino alla fine un piazzamento in zona europa.