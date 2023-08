Claudia Romani tradisce il Milan? | La modella posa per l’Inter ma… | FOTO

Claudia Romani, solo il Milan nel cuore

La bellissima modella italoamericana Claudia Romani tradisce il suo Milan. La bellissima fotomodella di origini abruzzesi, conosciuta dagli amanti del calcio per la sua passione per i colori rossoneri, ‘tradisce’ a sorpresa il suo Milan e posa… per l’Inter. Ma è tutto un malinteso, la bellissima Claudia omaggia la sua Miami e l’Inter Miami, in onore del grande acquisto Leo Messi. Una foto, quella col telo mare dell’Inter Miami che vuol essere solo un omaggio a Messi, il suo cuore è e resta tinto di rossonero, quello del suo Milan.