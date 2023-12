Lunedi 11 alle 21.30 torna SportPaper TV | Ospite Ovidio Martucci

Come ogni lunedi si rinnova l’appuntamento con SportPaper TV. Alle ore 21.30, sul canale 14 del digitale terrestre nel Lazio di Radio Roma Television e in streaming su sportpaper.tv, tanti gli ospiti in compagnia della conduttrice Roberta Pedrelli.

SportPaper TV al Galà del Calcio femminile

Lunedi 11 ospite d’eccezione il noto volto tv Ovidio Martucci. Ha in passato la conduzione di oltre 200 programmi TV andati in onda su Rai 1, Rai Sport Sky, è stato il presentatore della Serie A di Calcio A 5 in onda su Sky Sport con i massimi ascolti di questa disciplina. Da oltre 38 anni il conduttore dei più grandi eventi di sport olimpici e paralimpici, un’icona dello sport e del giornalismo in Italia. Ovidio Martucci sarà in studio con Roberta Pedrelli ed il direttore di Sport Paper Daniele Amore. Inoltre grandi ospiti in collegamento, saremo in diretta dal Galà del Calcio femminile che si svolgerà a Roma.