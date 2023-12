Paura per Zdenek Zeman. L’allenatore del Pescara è stato ricoverato per un attacco ischemico come spiegato dalla società di Sebastiani.

Pescara, tutti in ansia per il boemo

“Questa mattina, prima dell’allenamento – si legge in una nota del Pescara -, Mister Zdenek Zeman ha avuto un lieve attacco ischemico transitorio. È ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara. Le sue condizioni sono buone e stabili, ma necessita di ulteriori accertamenti. Forza Mister!”.