Roberta Pedrelli e la sua Sport Paper TV

Si è definita “onesta, travolgente, un uragano e caciarona; una che quando mi fanno arrabbiare, è meglio scappare, perché sono fumantina”. Appassionata tifosa della Roma sin da bambina, è riuscita a farne il suo lavoro, parlandone in radio e in tv, ma ama anche la moda, i viaggi ed il body building. Ha studiato lingue e ne parla in modo fluente almeno quattro: inglese, francese, spagnolo e portoghese. Non disdegna il nuovo sport modaiolo, il padel, ed è mamma di un bimbo, Hermes, che ha già cominciato a giocare a calcio ereditando da lei anche il tifo per i colori giallorossi. Tutto questo e molto più è Roberta Pedrelli, conduttrice radiofonica e televisiva che da settembre è diventata la regina di Sport Paper Tv, in onda ogni lunedì alle 21.30 su Radio Roma Television.

Quasi sempre unica presenza femminile in studio, la Pedrelli, che qualcuno ha definito “la Lupa della Roma” proponendo anche una simpatica staffetta con Sabrina Ferilli quale testimonial in rosa del tifo giallorosso, non mostra alcuna difficoltà a domare colleghi ed ospiti, dirigendone gli impeti polemici che lei stessa accende o smorza con grande sapienza scenica e giornalistica.

135 mila followers su Instagram ed un grande picco di notorietà quando per prima si è avvicinata a Romelu Lukaku mettendogli al collo la sciarpa giallorossa; non nasconde certo la sua avvenenza ma ne ha fatto soltanto una delle sue peculiarità, unendovi competenza e professionalità. Presto avrà anche una rubrica tutta sua sul portale SportPaper.it e visto il soggetto siamo sicuri che ne leggeremo delle belle!