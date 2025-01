Club Brugge – Juventus, le probabili formazioni e dove vederla

Bianconeri in campo per il settimo turno della fase a campionato della UEFA Champions League. La Juventus, reduce della vittoria contro il Milan in campionato, ospite del Club Brugge al Jan Breydell Stadium. L’ultimo precedente in Belgio tra le due squadre è risalente al 14 settembre 2005. In quella occasione fu la Juventus ad avere la meglio per un 1-2 con reti Trezeguet e Nedvěd. La gara, in programma martedì 21 alle 21, sarà visibile su Sky Sport Uno; in streaming su Sky Go e Now.

Club Brugge – Juventus, le probabili formazioni:

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuiyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis, Jutgla. All. Hayen.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Douglas Luiz, Thuram; Weah, Koopmeiners, Mbangula; Nico González. All. Thiago Motta.