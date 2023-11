Colombo è il top dell’undicesima giornata

Giornata dominata dal “tenente” Colombo; il giovane centravanti del Monza centra una doppietta e raggiunge la fantamedia del 13,5, Top assoluta del turno. Il peggiore, ma non solo per colpa sua, è proprio il dirimpettaio Montipò che chiude all’ultimo posto con un secco 3 di fantamedia. Ma andiamo con ordine e vediamo come si sono comportati i calciatori ruolo per ruolo.

PORTIERI

Nonostante le due reti incassate nel finale e grazie al rigore parato all’Olimpico, è Falcone il miglior numero uno della settimana; per lui un bel 7,5 in pagella che l’impresa su Lukaku trasforma in 8,5 di fantavoto. Alle sue spalle Szczesny, all’ennesima porta imbattuta, che merita un bel 7. Terzo è Silvestri con 6,5. Dietro la lavagna come anticipato ci finisce Montipò (fm 3) che però in campo aveva strappato la sufficienza piena (6). Alle sue spalle Musso e Berisha, entrambi con un 3,5 finale ma partendo da una votazione peggiore (5,5) rispetto all’estremo difensore del Verona.

DIFENSORI

Zappa del Cagliari, entrato a gara in corso, decide la sfida salvezza col Genoa e grazie alla rete realizzata è il miglior difensore di giornata con il suo 10 tondo tondo di fantamedia. Stesso voto (7) e stesso bonus anche per Caldirola che sfrutta al massimo l’assist direttamente da calcio d’angolo di Kyriakopoulos, quarto nella classifica di merito con il suo 7,5. Terzo si piazza il frusinate Marchizza con un bel 8 (7+assist). A livello prestazionale ma senza surplus evidenziamo il buon momento di Calafiori, Rugani e Bijol, tutti premiati col 7 in pagella. Molto male invece Toloi che subentra nel secondo tempo e con ben due cartellini gialli macchia la sua già non eccellente prestazione finendo per meritare un fantavoto pari a 3,5. Non meglio il leccese Touba che arriva al 4 rimediando un’ammonizione, mentre Goldaniga si ferma al 4,5 sempre con un giallo a carico.

CENTROCAMPISTI

Nome, anzi cognome altisonante per il miglior centrocampista dell’undicesima giornata; si tratta del giovane Arijon Ibrahimovic che piazza un assist ed un gol incastonandoli nel suo già pregevole 7,5 di partenza; il totale fa 11,5 e in mezzo al campo nessuno lo batte. Seconda piazza per il solito Calhanoglu (10,5), infallibile dal dischetto. Al terzo posto sovraffollamento con ben tre calciatori meritevoli del 7 in pagella tramutato in 10 di fantavoto grazie ad un gol. Si tratta di Miretti, Vlasic e Pereyra, tutti decisivi nelle vittorie delle proprie squadre e tutti alla prima rete stagionale (per il giovane juventino primo centro in assoluto dopo 57 presenze). A livello rendimento grande giornata anche per il granata Tameze che merita 7,5 ed arriva a 9,5 piazzando due assist. Brutta serata invece per Gyasi dell’Empoli: per lui 5 in pagella e ammonizione (fm 4,5). Tra i moltissimi centrocampisti che toccano quota 5 (con o senza malus), evidenziamo i nomi più attesi e quindi più deludenti per i fantallenatori: Ederson e De Roon dell’Atalanta, Felipe Anderson e Zaccagni della Lazio.

ATTACCANTI

Gran doppietta per il giovane “monzese”, di scuola Milan, Colombo. Solo il cartellino giallo gli nega la cifra tonda. Ottimo comunque il suo 13,5 con il quale sbaraglia la concorrenza. Ben cinque le punte che arrivano a 10 grazie ad un pallone spinto alle spalle dei portieri avversari; si tratta di Cuni, del capocannoniere Lautaro, Almqvist, Raspadori e Azmoun. Molto bene ma con meno bonus (1 assist) Lookman e Zirkzee che si “fermano” all’8 oltre a Sanabria che resta indietro rispetto ai migliori (9,5) soltanto a causa dell’ammonizione subita. Lazio e Milan protagoniste in negativo con i loro attaccanti: Pedro, Castellanos, Jovic, Giroud ed Okafor sono tutti pienamente insufficienti (fm 5), col solo spagnolo che parte da una base (5,5) di poco superiore agli altri ma incassa un cartellino giallo. Sempre 5 anche per i salernitani Dia e Ikwuemesi.