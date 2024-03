Colonia-Bayer Leverkusen, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

Il Colonia si avvicina alla seconda parte della stagione con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica, puntando a lasciarsi alle spalle la zona retrocessione. Dopo un pareggio incoraggiante contro lo Stoccarda, la squadra di Schultz affronta ora una sfida ardua contro il Bayer Leverkusen, capolista imbattuta. Nonostante le assenze importanti, il Colonia cerca di cogliere l’opportunità per fare punti preziosi. Dall’altra parte, il Leverkusen di Xabi Alonso prosegue la sua marcia trionfale in Bundesliga, sostenuto da prestazioni di spicco in mezzo al campo e l’apporto decisivo di Florian Wirtz.