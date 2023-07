Come utilizzare la strategia Cash Out per le live scommesse

Le scommesse live stanno diventando sempre più popolari tra gli scommettitori. È un ottimo modo per ottenere quote migliori per le live scommesse e per ottenere linee modificate che prima della partita sarebbero sembrate troppo belle per essere vere.

Ma come per qualsiasi altro tipo di scommessa, anche le scommesse live non sono facili. È qualcosa in cui è necessario esercitarsi e studiare per diventare bravi.

Per ottenere il miglior ritorno sull’investimento possibile, dovrete sapere come evitare le trappole più ovvie e quali sono i momenti migliori per incassare.

Nel caso in cui non si abbia familiarità con l’incasso di una scommessa live, significa semplicemente che è possibile incassare la propria scommessa prima che la partita sia terminata.

Greatwin proporrà molte offerte allettanti, ma si tratta di sapere quali accettare e quali evitare.

Di seguito vi daremo alcuni consigli su quando incassare e quando tenere aperta la scommessa, ma prima di entrare nei dettagli, dovete capire che le scommesse live sono molto, molto più facili se state effettivamente guardando la partita su cui state scommettendo.

Sarete in grado di capire il flusso di gioco e di capire se una squadra sta vincendo perché è migliore o perché è un caso.

Diamo un’occhiata ad alcune strategie che potete adottare per ottenere il massimo dalle live scommesse.

Conoscere il programma di parlay

Anche se la parlay creata non sarà una scommessa live, ci saranno molte volte in cui l’allibratore vi offrirà di incassare la vostra parlay una volta che la scommessa sarà live.

Questo è generalmente il modo più semplice per le scommesse sportive di convincervi a incassare. A volte è per una buona ragione, altre volte è solo perché possono offrirvi un prezzo scontato ed evitare le loro perdite.

La chiave di tutto questo è sapere in quale ordine si verificano le vostre scommesse parziali se si svolgono nel corso di più partite, soprattutto se le partite sono in orari diversi o in giorni diversi.

Se le live scommesse sugli sfavoriti vengono piazzate in anticipo e vengono tutte vinte, il bookmaker probabilmente vi offrirà un’ottima offerta per incassare.

Tuttavia, la vincita non sarà pari a quella che otterreste se le vostre scommesse più sicure andassero a buon fine. Quindi perché prelevare i contanti? Non dovreste.

Questo è un modo per le scommesse sportive di risparmiare qualche dollaro. Ora, se avete centrato tutti i vostri favoriti e il vostro longshot è più avanti, allora forse varrebbe la pena di prelevare i contanti, soprattutto se potete ottenere un buon ritorno sulla vostra scommessa iniziale.

Conoscere l’ordine delle scommesse è fondamentale per ottenere un buon ritorno sull’investimento.

Incassare gli sfavoriti

Forse avevate puntato molto sui Texans in questa stagione. Forse pensavate davvero che avessero la possibilità di sconfiggere direttamente i Chiefs nel Divisional Round della AFC.

Guardate l’inizio della partita e vi si illuminano gli occhi. Era una scommessa facile e lo sapevate fin dall’inizio. Ma se sei uno scommettitore esperto, sai anche quanto sono bravi i Chiefs.

Si sa che il loro attacco può segnare apparentemente a volontà e potrebbe essere solo una questione di tempo prima che inizino a mettere insieme punti.

Non è mai una cattiva idea dare un’occhiata alle opzioni di cash out quando si è sfavoriti, perché è probabile che gli allibratori siano disposti a pagare più della scommessa iniziale se sono in grado di accumulare un enorme vantaggio.

Ora, un vantaggio di 24-0 potrebbe non sembrare il momento più opportuno per ritirarsi da una scommessa, e non lo è, ma che dire del momento in cui i Chiefs hanno iniziato a mettere insieme i pezzi?

Ad esempio, quando il punteggio raggiunge un punto pericoloso come il 24-14, si potrebbe prendere in considerazione l’idea di ritirarsi.

Ma, ancora una volta, è necessario guardare le partite, e guardarle da vicino. Se lo fate, sarete in grado di capire quando un favorito sta iniziando a fare clic su tutti i cilindri e si sta preparando a fare una corsa per la vittoria.

Attesa per i preferiti

Questo punto va di pari passo con quello precedente, ma è così facile farsi prendere la mano da un favorito che gioca male all’inizio della partita.

La frustrazione si fa sentire e viene voglia di lanciare il telefono dall’altra parte della stanza. Ma non preoccupatevi. Sono stati favoriti per un motivo.

Ci sono alcuni casi in cui dovreste prendere in considerazione l’idea di ritirarvi dalle live scommesse, ad esempio se un giocatore chiave si infortuna durante la partita, ma per la maggior parte dovreste dare alla vostra squadra il tempo di invertire la rotta. Non sarà sempre così, ma le squadre migliori tendono a vincere le partite.