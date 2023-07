Comincerà lunedì la stagione del Napoli di Garcia… Aspettando il mercato

Partirà lunedì la stagione al centro sportivo di Castel Volturno per Rudi Garcia, nuovo tecnico del Napoli. Sarà quindi il primo giorno per l’allenatore francese e il staff con i primi test che si svolgeranno mercoledì.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport è prevista per giovedì la partenza per Dimaro, aspettando il mercato visto che il club di De Laurentiis deve pensare a sostituire Kim in difesa e starebbe pensando anche ad un grande colpo a centrocampo, che porta al nome di Milinkovic-Savic.