Calciomercato Napoli, Osimhen a rischio | De Laurentiis ha pronti tre sostituti

Tre nomi per l'attacco del Napoli in caso di partenza di Osimhen

Il Napoli non vuole perdere anche Victor Osimhen dopo l’addio a Kim pronto ad accasarsi al Bayern Monaco. Gli azzurri sono pronti ad accontentare il neo tecnico Rudi Garcia che vorrebbe la garanzia di poter contare sull’attaccante nigeriano, anche se la posizione dell’ex Lille non è ancora sicura viste le insistenze del PSG.

Calciomercato Napoli, in caso di addio a Osimhen pronti tre nomi per l’attacco

Come riporta la Gazzetta dello Sport, se davvero dovesse arrivare la maxi offerta per avere Osimhen, il Napoli ha comunque pensato a tre nomi: in pole c’è Jonathan David del Lilla, reduce da un’annata particolarmente prolifica (26 gol in 40 partite) e perfetto da un punto di vista anagrafico, avendo 23 anni. Più indietro Rasmus Hojlund dell’Atalanta e Beto dell’Udinese.