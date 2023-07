Calciomercato Napoli, occhio al PSG: Osimhen dipende da Mbappé

Il calciomercato si sta evolvendo sempre più, con molte operazioni che ne determinano altrettante. Potrebbe essere il caso di Victor Osimhen, il cui futuro al Napoli pare incerto. Il nativo di Lagos ha definitivamente mostrato ogni sua qualità nell’ultima stagione, contribuendo ampiamente alla conquista del tricolore partenopeo, con un totale di 50 reti e 13 assist nel triennio azzurro.

Calciomercato Napoli, Al-Khelaifi ha le idee chiare

Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, se il PSG cederà Kylian Mbappé quest’anno, col giocatore che avrebbe già l’accordo col Real Madrid, il Presidente del club francese Nasser Ghanim Tubir Al-Khelaifi tenterà l’all in per Osimhen, senza vincoli economici. Al-Khelaifi ha recentemente dichiarato di non voler lasciar partire il proprio gioiello a zero a fine del prossimo anno, ragion per cui una cessione imminente sembra essere l’opzione più probabile.