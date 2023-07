Calciomercato Roma, nuovo nome per l’attacco: arriva dalla Spagna

Calciomercato Roma, il nuovo nome è En-Nesyri

Continua il casting per l’attacco giallorosso. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nuovo nome finito sul taccuino della dirigenza romanista sarebbe Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino del Siviglia. Il calciatore, secondo quanto riferisce il quotidiano, non è ai primissimi posti della lista della società giallorossa, ma un prezzo favorevole potrebbe far cambiare tutto.

En-Nesyri, il Siviglia potrebbe sacrificarlo

Il guai economici in casa Siviglia potrebbero liberare l’attaccante marocchino, tra i possibili sacrificati per fare cassa. La situazione non rosea del club andaluso potrebbe agevolare la Roma, qualora l’interesse dovesse concretizzarsi. Tuttavia, oltre a El-Nesyri, si osserva anche Taremi, attaccante iraniano in forza al Porto.