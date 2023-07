Calciomercato Roma, Mourinho ha chiesto il centrocampista dello United

S.O.S. cercasi centrocampista, è questo il messaggio che la Roma sta mandando in questi ultimi giorni di Calciomercato. Dopo aver detto addio a Georginio Wijnaldum, dopo la deludente stagione da parte dell’olandese, i giallorossi cercano il suo sostituto. Sul taccuino di Tiago Pinto, che ha già chiuso per Aouar e N’Dicka a zero, ci sono una serie di nomi tra cui Renato Sanches, Scott McTominay, Sabitzer, anche se le richieste di Mourinho sono chiare: lo Special One vorrebbe uno tra Marco Verratti e l’olandese Donny van de Beek.

Calciomercato Roma, van de Beek vicino ai giallorossi

Verratti è stato accostato sia alla Juve che all’Inter, e la trattativa per lui potrebbe rivelarsi abbastanza complicata. van de Beek invece è fuori dal progetto tecnico del Manchester United e Mourinho avrebbe chiesto espressamente di aprire una trattativa per il centrocampista ex Ajax. I bookmaker danno quasi per certo un suo approdo nella Capitale, mentre è sempre più lontano un possibile ritorno in Italia da parte di Rodrigo De Paul.