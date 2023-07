Calciomercato Roma, Belotti resterà in giallorosso | C’è la conferma

In casa Roma si continua a discutere del futuro di Andrea Belotti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione ‘Calciomercato – L’Originale’, Andrea Belotti giocherà ancora con la maglia della Roma.

Calciomercato Roma Belotti non basta | Serve una punta

Visto l’infortunio di Tammy Abraham il calciatore ex Torino avrà ancora più spazio nonostante Tiago Pinto voglia inserire un attaccante in più in rosa visto che si fanno sempre i nomi di Scamacca, Icardi e Morata, con l’attaccante romano che potrebbe tornare presto nella Capitale.