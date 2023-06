Calciomercato Juventus, il Real Madrid irrompe sul top player | Non è incedibile

La Juventus sta valutando l’ipotesi di cedere un pezzo pregiato della propria rosa. Se Chiesa interessa soprattutto in Premier, c’è Dusan Vlahovic che invece ha gli occhi di mezza Europa. Come scrive il Corriere dello Sport, l’ultimo club a essersi unito alla corsa per il serbo sarebbe il Real Madrid. Per la dirigenza bianconera l’ex Fiorentina non è incedibile.

Le richieste della Juve

Oltre ai Blancos, sul giocatore restano vigili PSG, Bayern Monaco e Manchester United. La Juve, però, continua a sostenere di voler 80 milioni di euro e non intende abbassare le pretese. Quella cifra consentirebbe al club bianconero di puntare con decisione su Milinkovic-Savic per poi virare su un’attaccante affidabile che possa sostituire il serbo.