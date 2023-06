Calciomercato Juventus, Giuntoli trova l’accordo con il Napoli | I dettagli

Calciomercato Juventus, trovato l’accordo tra Giuntoli e il Napoli

Accordo trovato tra Giuntoli e De Laurentiis. Secondo quanto riportato da Goal, il Napoli sarebbe pronto a liberare il ds, promesso sposo della Juventus. La società bianconera lo attende. Nella giornata odierna, tuttavia, sarebbe arrivata la risoluzione del contratto, che libera finalmente il direttore sportivo.

Giuntoli, comincia l’avventura bianconera

De Laurentiis propenso ad un indennizzo ha trovato di fronte a sé una Juventus non disposta a trattare. La risoluzione del contratto elimina anche il problema deroga. Infatti, in caso di arrivo dopo il 30 giugno, per esercitare nel nuovo club, il ds, avrebbe avuto bisogno di una deroga federale. Dunque, dopo la vittoria dello Scudetto, Giuntoli è pronto ad aprire un nuovo capitolo della propria carriera. Lo farà a Torino, sponda bianconera, e proverà dare ordine e a riportare trofei, dopo due stagioni di digiuno.