Calciomercato Juventus, giornata decisiva per Giuntoli | Le ultimissime

È un giorno molto importante in ottica Juventus. Oggi si saprà se nella dirigenza bianconera ci sarà un volto nuovo. Stiamo parlando della situazione legata a Cristiano Giuntoli che attende il via libera del Napoli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i partenopei avrebbero chiesto un indennizzo ma la Juve questa ipotesi non l’aveva ancora valutata. Quindi, si attende che il ds azzurro si liberi per conto suo entro oggi.

La Juve attende senza preoccupazione

Nel caso Giuntoli non si dovesse liberare entro oggi, potrebbe farlo a stagione in corso ma con una deroga federale, strada che i bianconeri non vorrebbero percorrere. Se non dovesse arrivare Giuntoli, i bianconeri sarebbero comunque disposti ad andare avanti con l’attuale ds Manna visto l’ottimo mese di giugno coronato dal rinnovo di Rabiot.