Commisso: “Juve unica squadra che porta i soldi in Italia. Bianconeri penalizzati per irregolarità mentre Inter e Milan mai”

Il patron della Fiorentina non usa mezzi termini per attaccare le big del campionato di Serie A

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport con annesso un attacco al calcio italiano. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Commisso: “Stavo per comprare il Milan ma poi è arrivato Li”

Commisso parla inizialmente degli stadi e delle infrastrutture in Serie A: “Il sistema italiano purtroppo è una disgrazia, per chiunque voglia creare. Tutto è proprietà dei Comuni, che mettono paletti e cercano di allontanare i privati. Secondo me, i proprietari degli stadi devono essere i club. La mancata costruzione dello stadio è il mio più grande rimpianto, perché non mi hanno permesso di farlo”.

Poi un occhio di riguardo alla situazione finanziaria di altri club: “Certe vittorie sono arrivate grazie a situazioni debitorie assurde che hanno portato le squadre quasi alla bancarotta. Mi chiedo ancora se chi ha vinto in certi anni poteva essere iscritto al campionato. Stavo per comprare il Milan, poi è arrivato Li e sapete come è finita. Zhang non si sa più dove sia finito e la Juve da ronaldo in poi ha dovuto inserire 900 milioni via Exor al bilancio. Dei club a cui possiamo paragonarci solo l’Atalanta ha fatto meglio di noi, ma il loro progetto, anche a livello di infrastrutture, è partito prima. Fiducia nel futuro?Non ho visto miglioramenti. La Juventus ha subito una penalizzazione per irregolarità, invece Milan e Inter hanno continuato a spendere e non sono mai state penalizzate per questo”.

Infine un commento sulle situazioni Chiesa-Vlahovic: “Gli allenatori si trovano in ritiro con squadre che cambieranno nelle settimane successive. Il mercato dovrebbe chiudere prima. In uscita, la Juventus è l’unica squadra che si presenta con i soldi. Abbiamo fatto un grande affare con Vlahovic, mentre Chiesa è stato venduto a 12 milioni al Liverpool: noi lo abbiamo lasciato andare a 60″.