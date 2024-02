Como-Brescia, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Le probabili formazioni di Como-Brescia

L’Anticipo del venerdì sera della 24^ giornata di Serie B si giocherà al Sinigaglia dove il Como lanciatissimo verso le prime posizioni attende un Brescia trasformato grazie alla cura di Maran. Strefezza per i comaschi partirà dal 1^ minuto, mentre Maran dovrebbe confermare la stessa formazione di sabato scorso.

COMO (4-2-3-1): Semper; Curto, Goldaniga, Barba, Ioannou; Bellemo, Baselli; Strefezza, Verdi, Da Cunha; Gabrielloni. Allenatore: Roberts.

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Jallow, Papetti, Adorni, Dickmann; Bisoli, Van de Looi, Bertagnoli; Bjarnason; Borrelli, Bianchi. Allenatore: Maran.

ARBITRO: Rutella di Enna

DOVE VEDERLA IN TV

La gara – in programma venerdì 9 febbraio alle ore 20:30 – sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio. In live streaming la partita sarà trasmessa anche da DAZN