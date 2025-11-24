Como da Europa, il Torino affonda in casa (1-5)

Il Como cala il pokerissimo e sorpassa la Juventus
IL TABELLINO
TORINO-COMO 1-5
Torino (3-5-2): Paleari 5,5; Tameze 6, Maripan 5,5, Masina 6; Pedersen 5,5 (16′ st Nkounkou 5,5), Casadei 5,5 (21′ st Anjorin 6), Asllani 5,5, Vlasic 6,5 (33′ st Gineitis 6), Lazaro 6; Ngonge 5,5 (21′ st Aboukhlal 5,5), Zapata 6 (33′ st Njie 6). A disp.: Popa, Israel, Dembélé, Coco, Biraghi, Ilkhan. All.: Baroni 5
Como (4-2-3-1): Butez 6,5; Smolcic 5,5 (12′ st Vojvoda 6), Ramon 7, Diego Carlos 6,5, Valle 6; Da Cunha 6, Perrone 7 (39′ st Posch sv); Addai 7,5, Nico Paz 7 (39′ st Baturina 7), Jesus Rodriguez 6,5 (31′ st Kempf 6); Morata 6 (31′ st Douvikas 6). A disp.: Vigorito, Cavlina, Moreno, Van Der Brempt, Caqueret, Kühn, Cerri. All.: Fabregas 7,5
Arbitro: Bonacina
Marcatori: 36′ e 7′ st Addai (C), 47′ Vlasic (T), 27′ st Ramon (C), 31′ st Nico Paz, 41′ st Baturina
Ammoniti: Smolcic (C)