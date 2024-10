Conceição-Juve, è l’ora del riscatto

La Juventus si muove in anticipo per il riscatto di Conceição: i dettagli

Ancora una volta, Francisco Conceição ha offerto una prestazione brillante, che ha fatto innamorare la Juventus e i tifosi di lui. La dirigenza bianconera non vuole perdere il giocatore e infatti è stata messa in conto la cifra necessaria per acquistarlo a titolo definitivo dal Porto.

Juventus, tutti pazzi per Conceição

Secondo “Tuttosport”, la Vecchia Signora lo ha preso in prestito per 7 milioni di euro più 3 di bonus (senza diritto di riscatto), ma Giuntoli è pronto a trovare l’accordo con la squadra portoghese provando a pagare meno dei 30 milioni di euro che sono sulla clausola.