Conte: “Regole del calciomercato assurde. Ritorno di Lukaku fondamentale per noi”

Antonio Conte ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria in rimonta con il Parma.

Le parole di Conte

Cosa la rende più orgoglioso stasera e cosa ha detto nel momento in cui ha esultato?

“Sul gol di Romelu sono andato in campo per dirgli di prendere il pallone e ricominciare perché era il pareggio. Poi abbiamo fatto il secondo gol. È stata una prestazione di cuore, contro un’ottima squadra. In cofneren za avevo avvertito un po’ tutti. Prendiamo questi tre punti sapevo che ci sarà da lavorare. L’assurdità del calciomercato è finita. Assurda ti trovi ad allenare die calciatori che andranno via e ti trovi calciatori che non hai mai allenato. Come si cerca sempre di migliorare il calcio, spero che si cambi questa regola, lo dico per tutti. È davvero molto difficile. Oggi avevamo Lobotka e Anguissa e in panchina nessuno perché i ragazzi che venivano in panchina con noi erano andati in prestito. Oggi abbiamo dovuto fare una preghiera e sperare che non accadesse nulla. Visto che si punta tanto a creare nuove regole e nuovi format, spero che si cambi wuedta regola. Romelu oggi è entrato con due allenamenti”.

Soddisfatto del gol di Anguissa e dei nuovi acquisti?

“Noi i gol li dobbiamo trovare da tutti non solo dagli attaccanti. Dobbiamo essere anche molto incisivi sulle palle inattive. Abbiamo bisogno di poter trovare il gol con tutti. Di solito segna chi calcia le punizioni e gli angoli. C’è tanto lavoro da fare, abbiamo iniziato una ricostruzione da 10-12 giocatori, sono arrivati dei calciatori buoni, abbiamo avuto tante difficoltà perché è stato un mercato bloccato per tante vicissitudini. Non sono arrivati giocatori in più ma calciatori per coprire i buchi. Sono contento del lavoro del club ma è ovvio che se Osimhen fosse stato ceduto avremmo avuto opportunità di completare la squadra”.