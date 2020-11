Antonio Conte nel mirino della critica, oggi raggiungo dall’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ma senza voglia di scherzare.

Antonio Conte non ha voglia di scherzare, ai microfoni di Striscia la Notizia il tecnico dell’Inter risponde frettolosamente e scappa via ritenendo stupide alcune domande: “C’è da lavorare tanto, ma se non mangerò il panettone si vede che non l’avrò meritato. Se la squadra mi rema contro? Questa è una domanda stupida…”