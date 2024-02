Copenaghen-Manchester City, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Il match tra FC Copenhagen e Manchester City per gli ottavi di finale della UEFA Champions League si preannuncia come un confronto tra Davide e Golia. Questa sfida vedrà il City, uno dei club più in forma al mondo, recarsi a Copenhagen martedì 13 febbraio, con fischio d’inizio alle 21:00 CET presso lo stadio Parken di Copenhagen​​​​​​.

Copenaghen-Manchester City, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Manchester City è favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla intorno a 1.22 su Snai e 1.25 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 6.25 mentre una vittoria del Copenaghen (segno 1) si trova anche quota 12.00. Ecco la comparazione quote di Copenaghen e Manchester City dei bookmakers:

Snai : Copenaghen (1): 12.00 Pareggio (X): 6.25 Manchester City (2): 1.22

: Gol Gol : Copenaghen (1): 11.50 Pareggio (X): 6.00 Manchester City (2): 1.24

: SportBet : Copenaghen (1): 12.00 Pareggio (X): 6.30 Manchester City (2): 1.25

:

Momento Copenaghen

Il FC Copenhagen arriva a questo incontro dopo aver finito secondo nel suo gruppo, dietro al Bayern Monaco e davanti a Manchester United e Galatasaray, un risultato che ha sorpreso molti. Il club danese si trova attualmente al terzo posto nella Superliga danese. Tuttavia, il Copenhagen dovrà fare a meno di Lukas Lerager per sospensione, oltre agli infortunati Davit Khocholava, Theo Sander e forse Birger Meling. Il loro recente percorso in Champions League mostra una forma di alti e bassi, con una combinazione di vittorie, pareggi e sconfitte​​​​.

Momento Manchester City

Il Manchester City, al contrario, si presenta con una striscia di dieci vittorie consecutive in tutte le competizioni, compresa una vittoria nella finale della Club World Cup contro il Fluminense, che ha sottolineato il loro dominio a livello internazionale. Hanno concluso la fase a gironi al primo posto del Gruppo G con il massimo dei punti possibili. Il City non ha problemi di assenze significative per questo match, sebbene Ruben Dias sia a rischio sospensione per il prossimo incontro in caso di ammonizione​​​​.

Analisi e Consigli

Nonostante il FC Copenhagen possa contare su un’atmosfera accogliente a Parken e abbia dimostrato di poter sorprendere le grandi squadre, il Manchester City sembra avere tutte le carte in regola per portare a casa una vittoria. Con una squadra completamente a disposizione e in un momento di forma straordinaria, è difficile vedere oltre una vittoria dei visitatori. Tuttavia, il calcio è noto per le sue sorprese, e il Copenhagen cercherà sicuramente di approfittare di ogni opportunità per creare un risultato positivo. La previsione è una vittoria del Manchester City, ma con il Copenhagen che potrebbe riuscire a trovare il gol, considerando la loro capacità di sorprendere​​​​​​.