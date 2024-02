Copenhagen-Manchester City, probabili formazioni e dove vederla

Torna la UEFA Champions League, ottavi in programma allo Stadio Parken, casa del Copenaghen. I danesi affrontano i campioni d’Europa in carica del Manchester City, martedì alle 21. Citizen usciti a punteggio pieno dal Gruppo G; Copenaghen, invece, sorpresa del Gruppo A, arrivato davanti a Galatasaray e Manchester United, e alle spalle del Bayern Monaco. L’ultimo precedente in Danimarca, risalente al 2022, è terminato 0-0. Il match sarà visibile su Sky Sport Arena e Sky Sport (253); in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni di Copenaghen-Manchester City:

COPENAGHEN (4-3-3): Grabara; Ankersen, Vavro, Diks, Jelert; Falk, Diogo Goncalves; Elyounoussi, Claesson, Achouri. All. Neestrup.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké; Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Alvarez, Foden; Haaland. All. Guardiola.