Coppa del Re: Athletic Bilbao-Atlético Madrid, le ultimissime sulle formazioni

Atlético Madrid in campo per la semifinale della Coppa del Re contro l’Athletic Bilbao. Si riparte dallo 0-1 del Cívitas Metropolitano. Per i baschi in rete Berenguer dal dischetto al 25′.

Athletic Bilbao-Atlético Madrid, le probabili formazioni:

ATHLETIC BILBAO (4-3-3): Agirrezabala; Paredes, Vivian, De Marcos, Lekue; Vesga, De Galarreta, Sancet; Nico Williams, Iñaki Williams, Guruzeta. All. Valverde.

ATLÉTICO MADRID (5-3-2): Oblak; Witsel, Savic, Hermoso, Llorente, Lino; Koke, De Paul, Sául; Morata, Correa. All. Simeone.