Coppa Italia: Atalanta-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla

Ottavi di Coppa Italia: a Bergamo, ospite dell’Atalanta, arriva il Sassuolo. Bergamaschi all’esordio nella competizione. Diversamente, i neroverdi, fino ad oggi, hanno superato Cosenza, ai trentaduesimi, e Spezia, nei sedicesimi. L’ultimo precedente tra i due club, risalente ad agosto, è terminato 0-2 per i nerazzurri con reti di De Katelaere e Zortea. Il match, in programma mercoledì alle 18, sarà visibile su Italia Uno; in streaming su Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Bonfanti, Kolasinac; Holm, Adopo, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Muriel. All. Gasperini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Missori, Ferrari, Tressoldi, Pedersen; Matheus Henrique, Thorstvedt; Castillejo, Bajrami, Ceide; Mulattieri. All. Dionisi.