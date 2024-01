Coppa Italia: Fiorentina-Bologna, le scelte di Italiano e Motta | Le formazioni

Italiano opta per la linea di difesa a quattro con Milenkovic e Ranieri centrali, supportati da Kayode e Parisi sulle fasce. Centrocampo affidato a Maxime Lopez e Duncan, dietro a Ikoné, Bonaventura e Brekalo sulla trequarti. In avanti il solo Beltran. Tra i pali c’è Christensen.

Medesimo modulo utilizzato da Thiago Motta. Reparto difensivo rossoblù con Beukema e Lucumì al centro, sostenuti da Posch e Lykogiannis sugli esterni. Mediana con Moro e Aebischer. In avanti, alle spalle della punta, Zirkzee, spazio per Orsolini, Ferguson e Saelemaekers. In porta dentro Ravaglia.

Le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Italiano.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta.