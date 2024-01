Coppa Italia: Fiorentina-Bologna, probabili formazioni e dove vederla

Quarti di finale di Coppa Italia, al Franchi di Firenze, tra Fiorentina e Bologna. Viola, finalisti della passata edizione e detentori del trofeo in sei occasioni – ultima nella stagione 2000-2001 – hanno battuto il Parma ai calci di rigore negli ottavi di finale. Felsinei, vincitori per due volte delle competizione – l’ultima nel 1973-1974 – sono giunti fino ai quarti superando il Cesena, nel primo turno, il Verona, nei sedicesimi, e l’Inter, campione in carica, a sorpresa, negli ottavi. L’ultimo precedente tra i due club, risalente a novembre, è terminato 2-1 per i toscani, grazie alle reti di Bonaventura e Gonzàlez (Zirkzee, dal dischetto, per gli emiliani). Il match, in programma martedì alle 21, sarà visibile, in esclusiva, su Canale 5; in streaming su Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Italiano.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta.