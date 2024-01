Grazie alla rete di Pinamonti nel primo tempo, il Sassuolo batte 1-0 la Fiorentina e aggancia il Frosinone conquistando tre punti preziosissimi.

I viola ci provano: male ancora Nzola!

I viola sbagliano anche un calcio di rigore nel secondo tempo con Bonaventura e restano fermi a quota 33 con dietro Bologna, Roma, Napoli e Lazio. Emozioni soprattutto nel secondo tempo con tante occasioni sia per Nzola che per Beltran e Ikonè che però non sono riuscite a imbroccare la giusta giocata.