Coppa Italia, Fiorentina-Como: probabili formazioni e dove vedere in chiaro la partita

La Coppa Italia oggi torna in campo con Fiorentina-Como. Al Franchi, la sfida, valida per gli ottavi di finali, andrà in scena a partire dalle ore 21 di oggi, 27 gennaio 2026. L’arbitro del match sarà

Coppa Italia, Fiorentina-Como: probabili formazioni

La Fiorentina, in uno dei periodi storici peggiori della sua storia in Serie A, arriva da un’altra sconfitta, quella rimediata in casa contro il Cagliari. La formazione Viola ha intenzione di cambiare rotta e ritrovare il sorriso con una vittoria questa sera contro il Como.

Il Como arriva dal match contro il Torino che ha battuto con un risultato secco di 6-0. Storica vittoria per i lombardi. Un momento d’oro per la squadra di Fabregas che, a questo punto, sogna i quarti.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Fortini, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Nicolussi Caviglia; Harrison, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Caqueret, Perrone; Rodriguez, Paz, Kuhn; Douvikas. All. Fabregas

Dove vedere Fiorentina-Como

La sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Como, valida per gli ottavi di finale, sarà visibile gratuitamente per tutti gli appassionati. Ad offrire l’evento sarà Mediaset, che trasmetterà l’incontro in chiaro. Il match, in programma martedì 27 gennaio alle ore 21, andrà in onda su Italia 1 e sarà disponibile in contemporanea streaming gratuito su Mediaset Infinity.