L’Inter non passa, primo match alla Juve

A San Siro finisce male per l’Inter, la Juventus si aggiudica il primo match della semifinale di Coppa Italia. Non aiuta il gran gol di Lautaro Martinez appena dopo 9 minuti di gara, Cristiano Ronaldo mette a segno una doppietta e batte i nerazzurri.

Le parole di Antonio Conte

Il tecnico nerazzurro analizza il match contro i bianconeri, tanti i rimpianti per gli errori commessi. Antonio Conte dichiara: “Abbiam fatto tutto noi, abbiamo omaggiato la Juventus di due gol. Avute occasioni clamorose, dico sempre le stesse cose: serve più cinismo, più cattiveria, alzare l’asticella. Potevamo fare molto meglio, ma niente da rimproverare ai ragazzi. Grande prestazione, hanno dato tutto”. Non solo errori dei giocatori, anche quelli arbitrali. Polemiche per un rigore assegnato alla Juventus, Conte afferma: “Gli errori fanno parte del gioco del calcio, purtroppo ce ne sono anche di gravi come quelli commessi oggi. Abbiamo regalato due gol all’avversario”. Non è finita qui, è tutto ancora aperto per la corsa alla finale di Coppa Italia, resta la partita di ritorno che l’allenatore preparerà alla meglio, così come è abituato a fare. Conte, a tal proposito, dice: “Tutto può succedere, siamo realisti e dobbiamo dire che si dovrà andare in casa di una signora squadra e vincere. Non avremo Sanchez e Vidal. Ora ci concentriamo sulla Fiorentina, poi penseremo al ritorno”.