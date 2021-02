Inter-Juventus, polemiche sul rigore: le parole di Calvarese

Inter-Juventus, rigore-polemica

Durante il match di Coppa Italia tra Inter e Juventus, valido per la gara di andata delle semifinali, l’arbitro della partita assegna un rigore ai bianconeri. Si accendono le polemiche.

Rigore, la motivazione dell’arbitro

Siamo al 25′ della gara quando Cuadrado si appresta ad entrare nell’area di rigore, il giocatore avversario, Young, trattiene per un braccio il colombiano che cade. Il gioco viene fermato. Viene chiesto l’intervento del VAR per fare chiarezza il quale, al termine della consultazione, indica rigore per la Juventus. Nel momento in cui Ronaldo si prepara per il tiro, il portiere dell’Inter, Handanovic, chiede all’arbitro Calvarese perché è stato fischiato il rigore. L’arbitro risponde: “E’ rigore netto, lo prende per un braccio”. Queste le parole riportate dai bordocampisti della Rai, così come riportato anche su Sportmediaset.