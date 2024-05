Borussia Dortmund-Real Madrid, probabili formazioni e dove vederla

È l’ultimo atto della competizione per club più prestigiosa in Europa e che fa battere il cuore a milioni di appassionati in tutto il mondo. Il Borussia Dortmund arriva in finale eliminando agli ottavi il PSV poi l’Atletico Madrid e il PSG mentre il Real Madrid è passato contro Lipsia, Manchester City e Bayern Monaco. Entrambe si trovavano nel girone con un’italiana, rispettivamente con Milan e Napoli. I Blancos potrebbero vincere la loro 15ª finale di Champions League su 18, più del doppio della seconda squadra che ne ha vinte di più che è il Milan con 7. Il match sarà visibile in diretta su Sky e Canale 5 mentre in streaming su Now TV, Skygo e Infinity+.

Probabili formazioni Borussia Dortmund-Real Madrid

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug. All. Terzic

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Rüdiger, F. Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Junior Vinicius. All. Ancelotti