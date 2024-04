Coppa Italia: Juventus-Lazio, sognando la finale | Le probabili formazioni

Si rinnova la sfida tra Juventus e Lazio, dopo la vittoria biancoceleste in campionato è tempo di Coppa Italia. I biancocelesti di Tudor fanno visita ai bianconeri di Allegri allo Juventus Stadium, l’obiettivo dei capitolini è sfruttare l’entusiasmo e regalarsi il bis contro i bianconeri. La Juve, in caduta libera in campionato, sogna una vittoria e di ipotecare la finale dell’Olimpico, la Coppa Italia diventa obiettivo principe in quel di Torino, un trofeo per salvare una stagione fino a questo momento da dimenticare per i colori bianconeri il diktat nel quartier generale juventino.

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio

Probabile formazione Juventus (3-5-2): Perin, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

Probabile formazione Lazio (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale, Marusic, Guendouzi, Cataldi, Felipe Anderson, Luis Alberto, Zaccagni; Immobile. All. Tudor

Dove vedere Juventus-Lazio in tv e streaming

Partita: Juventus-Lazio

Data: martedì 2 aprile 2024

Dove: Allianz Stadium (Torino)

Orario: 21:00

Canale TV: Canale 5

Streaming: Mediaset Infinity

Competizione: Semifinale Andata Coppa Italia