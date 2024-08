Coppa Italia: Napoli-Modena, probabili formazioni e dove vederla

Aspettando il campionato, il Napoli di Antonio Conte scende in campo per la Coppa Italia contro il Modena di Bisola. Solita difesa a 3 per l’ex Inter con Rafa Marìn e Buongiorno alla loro prima da titolare. La gara di domani andrà in onda su Italia 1.

Napoli-Modena, le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-3): Caprile; Rafa Marín, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Conte.

MODENA (4-3-3): Gagno; Idrissi, Caldara, Zaro, Cotali; Santoro, Palumbo, Gerli; Bozhanaj, Gliozzi, Pedro Mendes. All. Bisoli.