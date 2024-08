Juventus, giorni decisivi per Chiesa | L’attaccante conteso da Roma, Lazio e Inter

In casa Juventus si continua a pensare al futuro di Federico Chiesa,calciatore messo ai margini della società bianconera con l’attaccante messo da tempo sul mercato, soprattutto dopo il rifiuto alla Roma.

Juventus, Ramadani aspetta Giuntoli

E secondo quanto riportato da “Sportmediaset”, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per far prendere una decisione all’ex Fiorentina. Tanti i club su di lui, dalle due romane fino ad arrivare all’Inter, pronto a offire il cartellino di Davide Frattesi nonostante il veto di Inzaghi. L’unica cosa che potrebbe far accettare l’offerta all’ex Sassuolo è un posto da titolare. Ramadani, procuratore del giocatore aspetta di capire le mosse di Cristiano Giuntoli, ds della Juventus.