Coppa Italia, Napoli-Spezia: probabili formazioni

Quarti di finale Coppa Italia

Ultima gara dei quarti di finale di Coppa Italia: Napoli-Spezia. Il Napoli arriva da una brutta sconfitta in campionato, 3-1 a Verona contro l’Hellas. La Coppa Italia è un modo per dimostrare valore e tenacia, qualità che il team azzurro ha sempre dimostrato. Lo Spezia ha mostrato, gara dopo gara, quanta voglia di fare bene ha in questa stagione, sia in campionato che in Coppa Italia dove ha battuto la Roma negli ottavi. Il match di questa sera al Diego Armando Maradona promette scintille.

Napoli-Spezia, probabili formazioni

La vincente tra le due formazioni che si affrontano questa sera a Napoli volerà in semifinale per sfidare l’Atalanta che ieri ha eliminato la Lazio vincendo 3-2 al Gewiss Stadium. Napoli e Spezia si sono affrontare soltanto due volte. Entrambi i precedenti hanno visto uscire gli azzurri vittoriosi. Il match avrà inizio alle ore 21 di oggi 28 gennaio 2021 allo Stadio Diego Armando Maradona.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, L. Insigne. ALL.: Gattuso.

A DISP.: Meret, Contini, Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Ghoulam, Bakayoko, Lobotka, Mertens, Osimhen, Cioffi, Petagna.

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Terzi, S. Bastoni; Acampora, M. Ricci, Deiola; Verde, Galabinov, Agudelo. ALL.: Italiano.

A DISP.: Zoet, Ramos, Marchizza, Chabot, Ismajli, Dell’Orco, Estevez, Agoume, Maggiore, Leo Sena, Gyasi, Farias.

ARBITRO: Fourneau di Roma.

GUARDALINEE: Galetto e L. Rossi.

IV UOMO: Sacchi.

VAR: Nasca.

AVAR: Longo.