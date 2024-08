Coppa Italia, Sampdoria-Como | Le probabili formazioni

Tutto pronto per Sampdoria-Como, grande sfida in Coppa Italia tra i padroni di casa di Andrea Pirlo e la neopromossa allenata da Fabregas. Sfida nella sfida quella tra i due ex centrocampisti ora allenatori.

LE PROBABILI FORMAZIONI di Sampdoria Como

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Bereszynski, Romagnoli, Vulikic; Venuti, Bellemo, Yepes, Ioannou; Akinsanmiro, Tutino; Coda. All. Pirlo.

COMO (4-2-3-1): Audero; Iovine, Dossena, Moreno, Varane; Mazzitelli, Braunoder; Strefezza, Cutrone, Da Cunha; Belotti. All. Fabregas.