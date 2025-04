C'è in palio un montepremi non banale: chi vince potrà incassare quasi 7 milioni di euro. Ma anche gli sconfitti avrebbero un premio di consolazione niente male.

La Coppa Italia 2024/25, trasmessa in esclusiva da Mediaset, è entrata nella fase finale. In corso ci sono le due semifinali che decreteranno la finale che si giocherà il prossimo 14 maggio di Roma all’Olimpico. Il trofeo italiano vale non pochi soldi, ma quali sono le cifre?

Coppa Italia, le cifre delle ultime fasi della competizione

Dopo la prima semifinale (partita di andata) giocata ieri tra Empoli-Bologna, questa sera toccherà a Milan e Inter sfidarsi nell’andata della semifinale. Oltre al prestigio, di vincere uno dei trofei italiani più antichi e importanti, c’è in palio un montepremi da non sottovalutare: chi vince potrà incassare quasi 7 milioni di euro. Ma anche gli sconfitti ricevono un premio di consolazione niente male.

Le cifre di quest’anno non sono ancora definitive visto che dipendono dai ricavi della vendita dei diritti tv della Coppa Italia all’estero ma non saranno troppo diverse da quelle dello scorso anno.

La qualificazione agli ottavi di finale vale 400.000 euro; la qualificazione ai quarti di finale: 850.000 euro; la qualificazione alle semifinali: 1,7 milioni di euro; la sconfitta in finale: 2 milioni di euro; la vittoria in finale: 4,6 milioni di euro. L’anno scorso la Juve aveva guadagnato 7,6 milioni di euro (senza considerare gli incassi del botteghino dalle partite giocate in casa). Cifre importanti, da non sottovalutare.