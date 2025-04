Milan-Inter, Lautaro non ci sarà: “Ho fatto il massimo, ci vediamo presto”

L’andata della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter non vedrà scendere in campo uno dei protagonisti principali dei nerazzurri: Lautaro Martinez. Come preannunciato dal tecnico dell’Inter Simone Inzaghi nella conferenza della vigilia, il capitano dell’Inter è reduce da un risentimento muscolare ai flessori.

Inter, Lautaro fuori dal derby, il post su Instagram

Il capitano nerazzurro dà forfait in vista della semifinale di andata di Coppa Italia, in programma questa sera alle 21 e punta al rientro nella trasferta di sabato a Parma. L’argentino ha scritto un post su Instagram per tutti i tifosi: “Ho fatto il massimo per esserci domani sera, ma purtroppo i tempi sono stretti. La stagione è lunga e i nostri obbiettivi sono ancora tanti. Ci vediamo presto in campo”.