Coronavirus Barcellona: 5 calciatori positivi al Covid-19

Cinque calciatori e dei membri dello staff tecnico del Barcellona hanno avuto il Covid-19, ma ora sono tutti guariti: lo ha rivelato l’emittente RAC1.

Coronavirus Barcellona: i test del 6 maggio

La scoperta e’ stata fatta in occasione dei test eseguiti il 6 maggio: si trattava di casi delle settimane precedenti, ormai superati senza conseguenze come dimostra il fatto che da lunedi’ la squadra si allena a ranghi completi agli ordini di Quique Setien. Il ritorno in campo dei blaugrana nella Liga e’ in programma sabato 13 giugno a Maiorca.