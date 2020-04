Coronavirus Basket Scudetto LBA del 2020 non sarà assegnato

La Federazione Italiana Pallacanestro, dopo aver dichiarato conclusa la Serie A2 maschile a causa dell’emergenza Coronavirus, ha decretato lo stop definitivo anche per il massimo campionato cestistico nazionale con una nota sul proprio sito ufficiale: “Il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci, considerata la determinazione della LBA di demandare ogni e qualsivoglia decisione in merito alla chiusura anticipata della stagione 2019/2020 e sentito per le vie brevi il Consiglio Federale, dichiara concluso il Campionato di Serie A”.

Coronavirus Basket Scudetto LBA la nota della FIP

La nota spiega nello specifico i motivi che hanno portato a questa decisione: “Dal Governo, dalle Regioni e dalla scienza arrivano precise e stringenti indicazioni che riguardano il distanziamento sociale. Misure impossibili da attuare per uno sport di contatto come la pallacanestro. E’ noto, altresi’, che molte Società hanno autorizzato la partenza verso il loro Paese di origine di molti atleti di cittadinanza straniera. E’ dovere, quindi, della FIP

assumere ogni iniziativa che possa tutelare le proprie affiliate ed i propri tesserati”. Non meno importante per la Federazione il lato economico, aspetto fondamentale per le società iscritte al campionato: “Dichiarare conclusa l’attuale stagione sportiva permette ai club ed ai tesserati di adottare tutti quei comportamenti necessari ad evitare ulteriori costi da sostenere in assenza di attività” e l’attenzione per i tifosi “si ritiene di adottare questo provvedimento anche in considerazione dell’impossibilita’ di disputare le gare alla presenza di migliaia di appassionati, patrimonio fondante del movimento cestistico italiano”. Al centro di ogni decisione permane sempre il tema della salute: “La FIP è determinata a tutelare la salute di atleti, tecnici, arbitri, dirigenti, di tutti coloro che partecipano all’organizzazione delle gare dei campionati e delle loro famiglie”. La comunicazione non aggiunge alcune elemento definitivo per quanto riguarda l’assegnazione del titolo nazionale e le eventuali retrocessioni.

Le parole di Petrucci

“Ci sono numeri drammatici nel nostro Paese. Come possiamo proseguire un campionato di basket con il rischio di contagio da coronavirus e senza pubblico?”. Lo ha detto il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, commentando la decisione di dichiarare chiusa la stagione di Serie A. “Il mondo del basket, club, Lega e Federazione, ha avuto buon senso. È una soluzione logica”, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport. “Lo scudetto 2019-2020 della Serie A di basket non sarà assegnato. Ora la Lega – ha aggiunto Petrucci – ha il compito di considerare il numero delle squadre e decidere la composizione dei campionati per la prossima stagione”.