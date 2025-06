Manchester City e Al Ain si incontreranno al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia per il secondo turno del Mondiale per Club FIFA. Inserite entrambe nel gruppo G, la squadra di Guardiola scenderà in campo conoscendo già il risultato della Juventus (che affronterà il Wydad Casablanca alle 18:00 di domenica 22 giugno). Negli sky blues viaggiano verso la conferma dal primo minuto i due nuovi centrocampisti, Reijnders e Cherki, mentre in difesa potrebbe debuttare il terzino Nouri. Negli egiziani, previsti pochi cambi rispetto alla formazione che ha affrontato i bianconeri nel primo turno: Kaku potrebbe prendere il posto di Romero a centrocampo, mentre in difesa Alhashmi potrebbe sostituire Kouadio. La partita, in programma alle 03:00 (ora italiana) di lunedì 23 giugno, verrà trasmessa su DAZN.

Manchester City-Al Ain, le probabili formazioni e dove vederla

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ortega; Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Cherki, Reijnders, Foden; Bobb, Haaland, Doku. All. Guardiola.

AL AIN (5-3-2): Rui Patricio; Traore, Ratnik, Khalid Alhashmi, Rabia, Zabala; Kaku, Park Yong-woo, Palacios; Rahimi, Laba. All. Ivic.