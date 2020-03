Coronavirus Juventus, parla Chiellini

Coronavirus Juventus Chiellini | “Prima di tutto sto bene ed è la notizia più importante. Ho fatto il tampone ieri e sono in attesa di notizie, non ho sintomi e mi auguro che sia negativo”. Lo ha detto Giorgio Chiellini, difensore e Capitano della Juventus, ospite del format ‘A casa con la Juve’ su Jtv. “Sono al JHotel, ho deciso di rimanere qui perché ho la famiglia giù a Livorno da quasi due mesi: ero già qui e sono rimasto qui”, ha spiegato il capitano bianconero.

Le parole del Capitano bianconero

“Passo la giornata come tanti, faccio qualche esercizio e cerco di passare il tempo. Leggo un po’, guardo un po’ di serie tv. Ho rispolverato la Playstation come quando ero più giovane. E poi – ha aggiunto – videochiamate con famiglia e amici, niente di più”. Insieme a Chiellini è intervenuto anche il grande ex David Trezeguet: “Sono a Madrid, perché ho iniziato il corso di direttore sportivo. Sono venuto qui con la famiglia tempo fa e sono rimasto, il destino ha voluto che rimanessi qui con la mia famiglia. Stiamo benissimo. Pensiamo positivo, penso sia giusto fare così e sicuramente tutto si risolverà come dicono tutti”, ha detto il francese